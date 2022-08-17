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Захисники вже знищили 44 100 окупантів та 1 886 ворожих танків

Ірина БалачукСереда, 17 серпня 2022, 10:00
Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Росія за 174 дні загарбницької війни уже втратила 44 100 військових, 1 886 танків та 993 артилерійських системи.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 44 100 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків – 1886 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 4 162 (+10) од,
  • артилерійських систем – 993 (+4) од,
  • РСЗВ – 263 (+0) од,
  • засобів ППО – 136 (+0) од,
  • літаків – 233 (+0) од,
  • гелікоптерів – 196 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 792 (+2) од,
  • крилатих ракет – 190 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 054 (+5) од,
  • спеціальної техніки – 93 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.  

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Теми: Росіявійна
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