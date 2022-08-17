Захисники вже знищили 44 100 окупантів та 1 886 ворожих танків
Середа, 17 серпня 2022, 10:00
Росія за 174 дні загарбницької війни уже втратила 44 100 військових, 1 886 танків та 993 артилерійських системи.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.08 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 44 100 (+200) осіб ліквідовано,
- танків – 1886 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 4 162 (+10) од,
- артилерійських систем – 993 (+4) од,
- РСЗВ – 263 (+0) од,
- засобів ППО – 136 (+0) од,
- літаків – 233 (+0) од,
- гелікоптерів – 196 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 792 (+2) од,
- крилатих ракет – 190 (+0) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 054 (+5) од,
- спеціальної техніки – 93 (+1) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.