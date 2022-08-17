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Защитники уже уничтожили 44 100 оккупантов и 1 886 вражеских танков

Ирина БалачукСреда, 17 августа 2022, 10:00
Защитники уже уничтожили 44 100 оккупантов и 1 886 вражеских танков
Фото Генштаба ВСУ из Facebook

Россия за 174 дня захватнической войны уже потеряла 44 100 военных, 1 886 танков и 993 артиллерийские системы.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.08 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 44 100 (+200) человек ликвидировано,
  • танков – 1886 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 4 162 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 993 (+4) ед,
  • РСЗО – 263 (+0) ед,
  • средств ПВО – 136 (+0) ед,
  • самолетов – 233 (+0) ед,
  • вертолетов – 196 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2) ед,
  • крылатых ракет – 190 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 054 (+5) ед,
  • специальной техники – 93 (+1) ед.

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Темы: Росcиявойна
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