Защитники уже уничтожили 44 100 оккупантов и 1 886 вражеских танков
Среда, 17 августа 2022, 10:00
Россия за 174 дня захватнической войны уже потеряла 44 100 военных, 1 886 танков и 993 артиллерийские системы.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.08 ориентировочно составили:
- личного состава – около 44 100 (+200) человек ликвидировано,
- танков – 1886 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 4 162 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 993 (+4) ед,
- РСЗО – 263 (+0) ед,
- средств ПВО – 136 (+0) ед,
- самолетов – 233 (+0) ед,
- вертолетов – 196 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2) ед,
- крылатых ракет – 190 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 054 (+5) ед,
- специальной техники – 93 (+1) ед.
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
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