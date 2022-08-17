Джанкой є ключовим вузлом для російських операцій на півдні України — розвідка Британії

Після нещодавніх вибухів в окупованому Криму командування РФ, швидше за все, стурбоване очевидним погіршенням безпеки на півострові.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Причина цих інцидентів і масштаб збитку ще не зрозумілі, але російське командування, швидше за все, буде все більше стурбоване очевидним погіршенням безпеки в Криму, який функціонує як тиловий район для окупації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 16 серпня біля Джанкоя на півночі Криму вибухнув склад боєприпасів, де також, ймовірно, були пошкоджені сусідня залізниця та електропідстанція.

Пізніше повідомлялося, що з району Гвардійського з авіабази в центрі Криму піднімається дим.

"Джанкой і Гвардійське є домом для двох найважливіших російських військових аеродромів у Криму. Джанкой також є ключовим автомобільним і залізничним вузлом, який відіграє важливу роль у забезпеченні російських операцій на півдні України", - зазначається у звіті.

Раніше розвідка повідомляла, що кораблі Чорноморського флоту Росії продовжують займати вкрай оборонну позицію, патрулювання зазвичай обмежується акваторією в межах видимості кримського узбережжя.