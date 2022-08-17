Джанкой – ключевой узел для российских операций на юге Украины – разведка Британии

После недавних взрывов в оккупированном Крыму командование РФ, скорее всего, озабочено очевидным ухудшением безопасности на полуострове.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Причина этих инцидентов и масштаб ущерба еще не ясны, но российское командование, скорее всего, будет все больше озабочено очевидным ухудшением безопасности в Крыму, функционирующим как тыловой район для оккупации", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 16 августа возле Джанкоя на севере Крыма взорвался склад боеприпасов, а также, вероятно, были повреждены соседняя железная дорога и электроподстанция.

Позже сообщалось, что из Гвардейского района с авиабазы ​​в центре Крыма поднимается дым.

"Джанкой и Гвардейское – это дом для двух важнейших российских военных аэродромов в Крыму. Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, играющим важную роль в обеспечении российских операций на юге Украины", - отмечается в отчете.

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Ранее разведка сообщала, что корабли Черноморского флота России продолжают занимать крайне оборонительную позицию, патрулирование обычно ограничивается акваторией в пределах видимости крымского побережья.