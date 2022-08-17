Під суд піде екс-співробітник СБУ, який очолював "внутрішні війська ДНР"
СБУ завершила розслідування і скерувала до суду справу стосовно свого колишнього співробітника, який перейшов на бік так званої "ДНР" і очолював там "внутрішні війська".
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "За даними слідства, обвинуваченим є Василь Бовсуновський (позивний "Кабан"). Він здійснював розвідувально-підривну діяльність та обстрілював позиції сил АТО.
Згодом ватажки терористів призначили його командиром так званої "військової частини № 5002 внутрішніх військ МВД ДНР". Там зловмисник організував проведення спеціальної бойової підготовки та прокремлівського "виховання" підлеглих".
Деталі: На початку повномасштабного вторгнення Росії підпорядковані зраднику підрозділи увійшли до складу окупаційних угруповань на східному напрямку.
Наразі зрадник переховується від правосуддя, йому повідомлено про підозру.