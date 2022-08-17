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Під суд піде екс-співробітник СБУ, який очолював "внутрішні війська ДНР"

"Українська правда"Середа, 17 серпня 2022, 10:33
Під суд піде екс-співробітник СБУ, який очолював внутрішні війська ДНР
Фото: пресслужба СБУ

СБУ завершила розслідування і скерувала до суду справу стосовно свого колишнього співробітника, який перейшов на бік так званої "ДНР" і очолював там "внутрішні війська".

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За даними слідства, обвинуваченим є Василь Бовсуновський (позивний "Кабан"). Він здійснював розвідувально-підривну діяльність та обстрілював позиції сил АТО.

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Згодом ватажки терористів призначили його командиром так званої "військової частини № 5002 внутрішніх військ МВД ДНР". Там зловмисник організував проведення спеціальної бойової підготовки та прокремлівського "виховання" підлеглих".

 

Деталі: На початку повномасштабного вторгнення Росії підпорядковані зраднику підрозділи увійшли до складу окупаційних угруповань на східному напрямку.

Наразі зрадник переховується від правосуддя, йому повідомлено про підозру.

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Теми: війнаСБУ
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