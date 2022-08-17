Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Под суд пойдет экс-сотрудник СБУ, возглавлявший "внутренние войска ДНР"

"Украинская правда"Среда, 17 августа 2022, 10:33
Фото: пресс-служба СБУ

СБУ завершила расследование и направила в суд дело в отношении своего бывшего сотрудника, который перешел на сторону так называемой ДНР и возглавлял там "внутренние войска".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По данным следствия, обвиняемым является Василий Бовсуновский (позывной "Кабан"). Он осуществлял разведывательно-подрывную деятельность и обстреливал позиции сил АТО.

Впоследствии главари террористов назначили его командиром так называемой "военной части № 5002 внутренних войск МВД ДНР". Там злоумышленник организовал проведение специальной боевой подготовки и прокремлевского "воспитания" подчиненных".

 

Детали: В начале полномасштабного вторжения России подчиненные предателю подразделения вошли в состав оккупационных группировок на восточном направлении.

В настоящее предатель скрывается от правосудия, ему сообщено о подозрении.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаСБУ
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россияне обстреляли Харьков: горит жилой дом, 6 погибших

Россия попросила США выдать Лаврову визу, чтобы он смог поехать на Генассамблею ООН

После взрывов в Крыму россияне перемещают свои самолеты на территорию РФ – разведка

фотоГенсек ООН прибыл во Львов

В скором времени на фронте ожидаются "очень острые события" – ГУР

В МИДе призвали Deutsche Welle обратить внимание на манипуляции российской редакции

Все новости...
война
В Курской области взорвался "Камаз" российских военных – СМИ
Заморозка войны невозможна, но может быть "охлаждение" – Резников
Оккупанты Мариуполя придумали схему "легализации" угнанных авто – горсовет
Последние новости
00:01
"Динамо" проиграло "Бенфике" в плей-офф квалификации ЛЧ
23:44
В общежитии Харькова были люди с нарушением слуха: они могли не слышать тревоги
23:27
Президент озвучил направления, где идут самые трудные бои
23:11
"Вооружите Украину, пока не поздно": дипломаты, эксперты и военные призвали США действовать
23:06
Экономические новости 17 августа: Боголюбов отсудил у Приватбанка гостиницу "Мир"
22:43
видеоЗеленский: россияне в Харькове ударили в общежитие, точное количество жертв неизвестно
22:38
видеоРазведчики показали, как уничтожают вражескую станцию РЭБ
22:29
Мэр Мелитополя сообщил о новой "Бавовне" в оккупированной россиянами Кирилловке
22:15
Россияне обстреляли Харьков: горит жилой дом, 6 погибших
21:44
Миссию МАГАТЭ могут направить на ЗАЭС ​​легально и очень быстро – Зеленский
Все новости...