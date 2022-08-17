Под суд пойдет экс-сотрудник СБУ, возглавлявший "внутренние войска ДНР"

СБУ завершила расследование и направила в суд дело в отношении своего бывшего сотрудника, который перешел на сторону так называемой ДНР и возглавлял там "внутренние войска".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По данным следствия, обвиняемым является Василий Бовсуновский (позывной "Кабан"). Он осуществлял разведывательно-подрывную деятельность и обстреливал позиции сил АТО.

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Впоследствии главари террористов назначили его командиром так называемой "военной части № 5002 внутренних войск МВД ДНР". Там злоумышленник организовал проведение специальной боевой подготовки и прокремлевского "воспитания" подчиненных".

Детали: В начале полномасштабного вторжения России подчиненные предателю подразделения вошли в состав оккупационных группировок на восточном направлении.

В настоящее предатель скрывается от правосудия, ему сообщено о подозрении.