Лісові пожежі в Іспанії: 20 пасажирів постраждали, вириваючись з оточеного вогнем поїзда
В Іспанії 20 пасажирів отримали опіки, троє з них - серйозні, після того як вистрибнули з охопленого лісовою пожежею потяга недалеко від Кастельона на північному сході Іспанії.
Про це йдеться в публікації The Guardian, пише "Європейська правда".
Поїзд прямував із Сагунто у східній провінції Валенсія до Сарагоси. Машиніст зупинив потяг, оскільки через пожежу продовжувати рух було надто небезпечно, і готувався дати задній хід.
Декілька пасажирів, побоюючись, що поїзд згорить, запанікували і втекли, розбивши вікна.
Varios heridos cuando un tren ha quedado atrapado en el #IFBejís.— NoMePisesLaManguera (@PlinioElGuapo) August 16, 2022
Los heridos están siendo atendidos en la estación de #Caudiel están siendo por efectivos de @GVAsanitat, @CruzRojaCS y @UMEgob pic.twitter.com/7XGoFKdgze
"Щойно вони побачили, що оточені вогнем, вони повернулися в поїзд, і деякі з них отримали опіки", - сказав представник іспанської залізничної компанії Renfe.
Двоє постраждалих із найсерйознішими опіками були евакуйовані гелікоптером. Інші, у тому числі дівчинка близько 10 років, були доставлені до найближчих лікарень.
Глава Валенсії Ксімо Пуч повідомив, що понад 1000 людей було евакуйовано зі своїх будинків у регіоні, двоє пожежників отримали опіки.
Нагадаємо, у Португалії знову спалахнули лісові пожежі, дим дійшов аж до Мадрида.
Європейський Союз перебуває на шляху до рекордного сезону лісових пожеж, вогонь вже знищив 660 000 гектарів території.