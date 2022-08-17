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Лісові пожежі в Іспанії: 20 пасажирів постраждали, вириваючись з оточеного вогнем поїзда

Середа, 17 серпня 2022, 11:29

В Іспанії 20 пасажирів отримали опіки, троє з них - серйозні, після того як вистрибнули з охопленого лісовою пожежею потяга недалеко від Кастельона на північному сході Іспанії.

Про це йдеться в публікації The Guardian, пише "Європейська правда".

Поїзд прямував із Сагунто у східній провінції Валенсія до Сарагоси. Машиніст зупинив потяг, оскільки через пожежу продовжувати рух було надто небезпечно, і готувався дати задній хід.

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Декілька пасажирів, побоюючись, що поїзд згорить, запанікували і втекли, розбивши вікна.

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"Щойно вони побачили, що оточені вогнем, вони повернулися в поїзд, і деякі з них отримали опіки", - сказав представник іспанської залізничної компанії Renfe.

Двоє постраждалих із найсерйознішими опіками були евакуйовані гелікоптером. Інші, у тому числі дівчинка близько 10 років, були доставлені до найближчих лікарень.

Глава Валенсії Ксімо Пуч повідомив, що понад 1000 людей було евакуйовано зі своїх будинків у регіоні, двоє пожежників отримали опіки.

Нагадаємо, у Португалії знову спалахнули лісові пожежі, дим дійшов аж до Мадрида.

Європейський Союз перебуває на шляху до рекордного сезону лісових пожеж, вогонь вже знищив 660 000 гектарів території.

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