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Лесные пожары в Испании: 20 пассажиров пострадали, вырываясь из окруженного огнем поезда

Среда, 17 августа 2022, 11:29

В Испании 20 пассажиров получили ожоги, трое из них – серьезные, после того как выпрыгнули из окруженного лесным пожаром поезда недалеко от Кастельона на северо-востоке Испании.

Об этом говорится в публикации Guardian, пишет "Европейская правда".

Поезд следовал из Сагунто в восточной провинции Валенсия в Сарагосу. Машинист остановил поезд, поскольку из-за пожара продолжать движение было слишком опасно, и готовился дать задний ход.

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Несколько пассажиров, опасаясь, что поезд сгорит, запаниковали и убежали, разбив окна.

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"Как только что они увидели, что окружены огнем, они вернулись в поезд, и некоторые из них получили ожоги", - сказал представитель испанской железнодорожной компании Renfe.

Двое пострадавших с самыми серьезными ожогами были эвакуированы вертолетом. Остальные, в том числе девочка около 10 лет, были доставлены в ближайшие больницы.

Глава Валенсии Ксимо Пуч сообщил, что более 1000 человек были эвакуированы из своих домов в регионе, двое пожарных получили ожоги.

Напомним, в Португалии снова вспыхнули лесные пожары, дым дошел до Мадрида.

Европейский Союз находится на пути к рекордному сезону лесных пожаров, огонь уже уничтожил 660 тысяч гектаров территории.

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