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ФСБ затримала в Криму членів "Хізб ут-Тахрір", кажуть, знайшли "український слід"

"Українська правда"Середа, 17 серпня 2022, 13:16
ФСБ затримала в Криму членів Хізб ут-Тахрір, кажуть, знайшли український слід
фото ілюстративне, скриншот

ФСБ Росії відзвітувала про затримання у Джанкої та Ялті окупованого Криму шести членів, громадян РФ, забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір", які діяли начебто за вказівками з України.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости" з посиланням на ФСБ

Дослівно: "В результаті скоординованих дій співробітниками ФСБ Росії в містах Джанкой, Ялта нейтралізовано законспірований осередок терорганізації, що складається з шести громадян Росії".

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Деталі: За версією російських спецслужб, члени осередка за підтримки "українських емісарів" поширювали "терористичну ідеологію" та вербували до свої лав місцевих мусульман.

У затриманих вилучили інформаційні матеріали, засоби зв'язку та електронні носії інформації.

П'ятьох затриманих заарештували на два місяці, а шостого відправили під домашній арешт.

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Теми: КримРосіяУкраїна
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