ФСБ задержала в Крыму членов "Хизб ут-Тахрир", говорят, нашли "украинский след"

ФСБ России отчиталась о задержании в Джанкое и Ялте оккупированного Крыма шести членов, граждан РФ, запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир", действовавших якобы по указаниям из Украины.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ

Дословно: "В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой, Ялта нейтрализована законспирированная ячейка терорганизации, состоящая из шести граждан России".

Детали: По версии российских спецслужб, члены ячейки при поддержке "украинских эмиссаров" распространяли "террористическую идеологию" и вербовали в свои ряды местных мусульман.

У задержанных изъяли информационные материалы, средства связи и электронные носители информации.

Пятерых задержанных арестовали на два месяца, а шестого отправили под домашний арест.