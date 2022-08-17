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ФСБ задержала в Крыму членов "Хизб ут-Тахрир", говорят, нашли "украинский след"

"Украинская правда"Среда, 17 августа 2022, 13:16
ФСБ задержала в Крыму членов Хизб ут-Тахрир, говорят, нашли украинский след
фото иллюстративное, скриншот

ФСБ России отчиталась о задержании в Джанкое и Ялте оккупированного Крыма шести членов, граждан РФ, запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир", действовавших якобы по указаниям из Украины.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ

Дословно: "В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой, Ялта нейтрализована законспирированная ячейка терорганизации, состоящая из шести граждан России".

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Детали: По версии российских спецслужб, члены ячейки при поддержке "украинских эмиссаров" распространяли "террористическую идеологию" и вербовали в свои ряды местных мусульман.

У задержанных изъяли информационные материалы, средства связи и электронные носители информации.

Пятерых задержанных арестовали на два месяца, а шестого отправили под домашний арест.

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Темы: КрымРосcияУкраина
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