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В Одесі затримали лікаря і посередника, які за $7 тисяч "відмазували" чоловіків від служби – ДБР

Ірина БалачукСереда, 17 серпня 2022, 13:17
В Одесі затримали лікаря і посередника, які за $7 тисяч відмазували чоловіків від служби – ДБР
Фото ОГП

Державне бюро розслідувань в Одеській області викрило масштабну схему оформлення підроблених висновків лікарської комісії про нібито непридатність до військової служби.

Джерело: сайт ДБР, Офіс генпрокурора в Telegram 

Дослівно бюро: "Працівники ДБР викрили в Одесі "ділків", які організували схему оформлення підроблених висновків лікарської комісії про нібито непридатність до військової служби за станом здоров’я. Такий документ надавав можливість чоловікам призовного віку безперешкодно перетинати державний кордон України".

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Деталі: До оборудки організатори залучили фахівців центру комплектування та соціальної підтримки одного з районів Одеси. Зловмисники проводили фейкове обстеження "клієнтів" та виготовляли висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби.  

За даними правоохоронців, через "руки" бізнесменів пройшло щонайменше 50 осіб, усі дані яких наразі встановлено.

За підробку документів зловмисники брали 7 тисяч доларів – цю суму замовник мав сплатити наперед криптовалютою.

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У "пакет послуг" також входила організація безперешкодного перетину кордону до країн Євросоюзу.

Посередника та лікаря затримали. Під час обшуків за місцями їх проживання вилучили документи та засоби комунікації, які підтверджують факти протиправної діяльності.

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через держкордон), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

Правоохоронці встановлюють інших осіб з-поміж працівників райцентру комплектування та соціальної підтримки, лікарів центру та прикордонників, які причетні до схеми.

Теми: Одесавійнамобілізація
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