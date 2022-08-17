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В Одессе задержали врача и посредника, которые за $7 тысяч "отмазывали" мужчин от службы – ГБР

Ирина БалачукСреда, 17 августа 2022, 13:17
Фото ОГП

Государственное бюро расследований в Одесской области разоблачило масштабную схему оформления поддельных заключений врачебной комиссии о якобы непригодности к военной службе.

Источник: сайт ГБР, Офис генпрокурора в Telegram 

Дословно бюро: "Сотрудники ГБР разоблачили в Одессе "дельцов", организовавших схему оформления поддельных заключений врачебной комиссии о якобы непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Такой документ предоставлял возможность мужчинам призывного возраста беспрепятственно пересекать государственную границу Украины".

Детали: К оборудке организаторы привлекли специалистов центра комплектования и социальной поддержки одного из районов Одессы. Злоумышленники проводили фейковое обследование "клиентов" и изготавливали заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к службе.

По данным правоохранителей, через "руки" бизнесменов прошли по меньшей мере 50 человек, все данные которых установлены.

За подделку документов злоумышленники брали 7 тысяч долларов – эту сумму заказчик должен был заплатить заранее криптовалютой.

В "пакет услуг" также входила организация беспрепятственного пересечения границы в страны Евросоюза.

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Посредника и врача задержали. В ходе обысков по местам их жительства изъяли документы и средства коммуникации, подтверждающие факты противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через госграницу), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УКУ.

Правоохранители устанавливают других лиц из числа работников райцентра комплектования и социальной поддержки, врачей центра и пограничников, причастных к схеме.

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Темы: Одессавойнамобилизация
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