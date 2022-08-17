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Маріуполь: окупанти тримають у черзі на фільтрацію більше 1 300 людей - радник мера

Валентина РоманенкоСереда, 17 серпня 2022, 13:38
Маріуполь: окупанти тримають у черзі на фільтрацію більше 1 300 людей - радник мера
фото з ТГ Андрющенка

У тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі черга на фільтрацію для виїзду з міста перевищує 1 300 людей.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Фільтрація. На Лівобережжі відкрили другий в місті пункт фільтрації. Черга на фільтрацію на сьогодні сягає понад 1300 маріупольців.

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Для проходження фільтрації необхідно подати паспорт, телефон та трудову книжку. Без довідки про фільтрації неможливо отримати перепустку на виїзд з міста та евакуюватись. Перепони для евакуації маріупольців на кожному кроці".

Нагадаємо: Окупанти примушують маріупольців, які хочуть виїхати на контрольовану урядом України територію, проходити принизливу процедуру фільтрації: вони допитують людей, перевіряють їхні документи та телефони, беруть відбитки пальців.

Теми: Маріуполь
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