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Маріуполь: окупанти тримають у черзі на фільтрацію більше 1 300 людей - радник мера

Валентина РоманенкоСереда, 17 серпня 2022, 13:38
фото з ТГ Андрющенка

У тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі черга на фільтрацію для виїзду з міста перевищує 1 300 людей.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Фільтрація. На Лівобережжі відкрили другий в місті пункт фільтрації. Черга на фільтрацію на сьогодні сягає понад 1300 маріупольців.

Для проходження фільтрації необхідно подати паспорт, телефон та трудову книжку. Без довідки про фільтрації неможливо отримати перепустку на виїзд з міста та евакуюватись. Перепони для евакуації маріупольців на кожному кроці".

Нагадаємо: Окупанти примушують маріупольців, які хочуть виїхати на контрольовану урядом України територію, проходити принизливу процедуру фільтрації: вони допитують людей, перевіряють їхні документи та телефони, беруть відбитки пальців.

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Теми: Маріуполь
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