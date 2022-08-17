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Мариуполь: оккупанты держат в очереди на фильтрацию более 1 300 человек - советник мэра

Валентина РоманенкоСреда, 17 августа 2022, 13:38
Мариуполь: оккупанты держат в очереди на фильтрацию более 1 300 человек - советник мэра
фото из ТГ Андрющенко

Во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе очередь на фильтрацию для выезда из города превышает 1300 человек.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Фильтрация. На Левобережье открыли второй в городе пункт фильтрации. Очередь на фильтрацию сегодня достигает более 1300 мариупольцев.

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Для прохождения фильтрации необходимо предоставить паспорт, телефон и трудовую книжку. Без справки о фильтрации невозможно получить пропуск на выезд из города и эвакуироваться. Преграды для эвакуации мариупольцев на каждом шагу".

Напомним: Оккупанты заставляют мариупольцев, желающих выехать на контролируемую правительством Украины территорию, проходить унизительную процедуру фильтрации: они допрашивают людей, проверяют их документы и телефоны, берут отпечатки пальцев.

Темы: Мариуполь
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