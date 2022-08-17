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Суддя-хабарник з Полтави отримав 7 років ув’язнення з конфіскацією

"Українська правда"Середа, 17 серпня 2022, 14:02
Фото: ЦПК

Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок щодо судді Ленінського райсуду Полтави Сергія Кононенка, який звинувачувався у хабарництві, найближчі 7 років той проведе у в’язниці.

Джерело: САП у Telegram, Центр протидії корупції у Telegram

Дослівно: "Він (Кононенко, - ред.) отримав 7 років ув'язнення з конфіскацією усього майна, позбавлення права обіймати певні посади та позбавлення військового звання "майора юстиції".

Деталі: САП в обвинувальному акті вказала на два епізоди хабарництва Кононенка у 3 і 5 тисяч гривень за судові рішення. Суд визнав доведеним обвинувачення лише частково.

Оскаржити вирок можна буде на протязі 30 днів.

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Теми: корупція
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