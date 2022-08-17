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Судья-взяточник из Полтавы получил 7 лет заключения с конфискацией

"Украинская правда"Среда, 17 августа 2022, 14:02
Судья-взяточник из Полтавы получил 7 лет заключения с конфискацией
Фото: ЦПК

Высший антикоррупционный суд вынес приговор в отношении судьи Ленинского райсуда Полтавы Сергея Кононенко, который обвинялся во взяточничестве, ближайшие 7 лет тот проведет в тюрьме.

Источник: САП в Telegram, Центр противодействия коррупции в Telegram

Дословно: "Он (Кононенко - ред.) получил 7 лет заключения с конфискацией всего имущества, лишения права занимать определенные должности и лишение военного звания "майора юстиции".

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Детали: САП в обвинительном акте указала на два эпизода взяточничества Кононенко в 3 и 5 тысяч гривень за судебные решения. Суд признал доказанным обвинение лишь частично.

Обжаловать приговор можно будет в течение 30 дней.

Темы: коррупция
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