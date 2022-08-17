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У МЗС закликали Deutsche Welle звернути увагу на маніпуляції російської редакції

"Європейська правда"Середа, 17 серпня 2022, 14:03

Міністерство закордонних справ України закликає німецьке видання Deutsche Welle звернути увагу на маніпуляції, які його поширює російська редакція.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, переданого "Європейській правді".

"Наразі нам не зрозуміло, чому російська служба німецького мовника підіграє російській пропаганді, маніпулює цитатами та здійснює підміну понять щодо причин та наслідків агресії Росії проти України", - йдеться у коментарі.

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У МЗС навели низку прикладів із матеріалами російської DW, в яких містилися такі тези, як "визнати Україну терористичною державою", "один промах українських захисників може спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС", "заборона на в’їзд росіян на Захід не допоможе перемогти Путіна", "Vogue спростував чутки про публікацію фото Адольфа Гітлера та Єви Браун" і фото нацистського фюрера поряд з обкладинкою президентського подружжя.

Ніколенко додав, що DW – це державна структура, яка фінансується німецькими платниками податків.

"Через загрози, які несе російська дезінформація, німецький уряд вже обмежив діяльність на території Німеччини каналу російської пропаганди RT. І ми закликаємо німецьких партнерів відреагувати на наративи російської пропаганди, які поширюються в матеріалах DW", - йдеться у заяві.

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Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що заборона в’їзду росіянам в ЄС ускладнить життя дисидентів, хоча і не відкинув саму можливість дискусії з цього питання.

Теми: ЗМІНімеччинаМЗСРосія
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