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В МИДе призвали Deutsche Welle обратить внимание на манипуляции российской редакции

"Европейская правда"Среда, 17 августа 2022, 14:03

Министерство иностранных дел Украины призывает немецкое издание Deutsche Welle обратить внимание на манипуляции, распространяемые российской редакцией.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко, переданного "Европейской правде".

"Сейчас нам не понятно, почему российская служба немецкого вещателя подыгрывает российской пропаганде, манипулирует цитатами и подменяет понятия о причинах и последствиях агрессии России против Украины", - говорится в комментарии.

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В МИДе привели ряд примеров с материалами российской DW, в которых содержались такие тезисы, как "признать Украину террористическим государством", "один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС", "запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина", "Vogue опроверг слухи о публикации фото Адольфа Гитлера и Евы Браун" и фото нацистского фюрера рядом с обложкой президентских супругов.

Николенко добавил, что DW – это государственная структура, финансируемая немецкими налогоплательщиками.

"Из-за угроз, которые несет российская дезинформация, немецкое правительство уже ограничило деятельность на территории Германии канала российской пропаганды RT. И мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW", – говорится в заявлении.

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Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что запрет въезда россиянам в ЕС усложнит жизнь диссидентов, хотя и не исключил саму возможность дискуссии по этому вопросу.

Темы: СМИГерманияМИДРосcия
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