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В Новій Каховці знищили базу окупантів

Ірина БалачукСереда, 17 серпня 2022, 14:20
Фото з місця події, джерело: Telegram ДПСУ

Збройні сили України ліквідували базу російських загарбників в окупованій Новій Каховці на Херсонщині.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ та Держприкордонслужба у Telegram

Дослівно СтратКом ЗСУ: "За попередньою інформацією, це відеопідтвердження влучного "куріння в невстановленому місцю", яке знаходиться в Новій Каховці".

Деталі: Повідомляється, що разом з технікою знищили щонайменше 12 загарбників. 

 
Фото з telegram Страткома ЗСУ

СтратКом також оприлюднив відео, зняте окупантами, на якому один з російських військових каже, що "били чітко по нам".
 

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Теми: Херсонська областьокупаціявибух
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