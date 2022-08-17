Збройні сили України ліквідували базу російських загарбників в окупованій Новій Каховці на Херсонщині.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ та Держприкордонслужба у Telegram

Дослівно СтратКом ЗСУ: "За попередньою інформацією, це відеопідтвердження влучного "куріння в невстановленому місцю", яке знаходиться в Новій Каховці".

Деталі: Повідомляється, що разом з технікою знищили щонайменше 12 загарбників.

Фото з telegram Страткома ЗСУ

СтратКом також оприлюднив відео, зняте окупантами, на якому один з російських військових каже, що "били чітко по нам".



В Новій Каховці знищили базу окупантів. Відео з Telegram-каналу СтратКому ЗСУ pic.twitter.com/bvzFV1hOom — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 17, 2022