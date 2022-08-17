В Новой Каховке уничтожили базу оккупантов

Вооруженные силы Украины ликвидировали базу российских захватчиков в оккупированной Новой Каховке в Херсонской области.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ и Госпогранслужба в Telegram

Дословно СтратКом ВСУ: "По предварительной информации, это видеоподтверждение точного "курения в неустановленном месте", которое находится в Новой Каховке".

Детали: Сообщается, что вместе с техникой уничтожили по меньшей мере 12 захватчиков.

Фото из тelegram страткома ВСУ

СтратКом также обнародовал видео, снятое оккупантами, на котором один из российских военных говорит, что "били четко по нам".

В Новій Каховці знищили базу окупантів. Відео з Telegram-каналу СтратКому ЗСУ pic.twitter.com/bvzFV1hOom — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 17, 2022