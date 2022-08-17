Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Новой Каховке уничтожили базу оккупантов

Ирина БалачукСреда, 17 августа 2022, 14:20
Фото с места события, источник: Telegram ГПСУ

Вооруженные силы Украины ликвидировали базу российских захватчиков в оккупированной Новой Каховке в Херсонской области.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ и Госпогранслужба в Telegram

Дословно СтратКом ВСУ: "По предварительной информации, это видеоподтверждение точного "курения в неустановленном месте", которое находится в Новой Каховке".

Детали: Сообщается, что вместе с техникой уничтожили по меньшей мере 12 захватчиков. 

 
Фото из тelegram страткома ВСУ

СтратКом также обнародовал видео, снятое оккупантами, на котором один из российских военных говорит, что "били четко по нам".

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Херсонская областьоккупациявзрыв
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

"Динамо" проиграло "Бенфике" в плей-офф квалификации ЛЧ

"Вооружите Украину, пока не поздно": дипломаты, эксперты и военные призвали США действовать

Россияне обстреляли Харьков: горит жилой дом, 7 погибших

Россия попросила США выдать Лаврову визу, чтобы он смог поехать на Генассамблею ООН

После взрывов в Крыму россияне перемещают свои самолеты на территорию РФ – разведка

фотоГенсек ООН прибыл во Львов

Все новости...
Херсонская область
Оккупанты снова похитили главу общины в Херсонской области – заместитель главы облсовета
Россияне ударили ракетами по Харькову и Кураховому, в Херсонской области усилили давление – ОВА
Херсонщина: из-за боев загорелись вагоны на станции
Последние новости
03:00
СМИ: В России выбрали мэра Краснодара на роль "главы" оккупированной Харьковщины
02:11
В Кабуле прогремел мощный взрыв во время молитвы в мечети
01:22
Херсонщина: ВСУ уничтожили российский склад в Белогорке
00:40
Сутки на Сумщине: Было 15 обстрелов от россиян, повреждена школа и дом культуры
00:01
"Динамо" проиграло "Бенфике" в плей-офф квалификации ЛЧ
23:44
В общежитии Харькова были люди с нарушением слуха: они могли не слышать тревоги
23:27
Президент озвучил направления, где идут самые трудные бои
23:11
"Вооружите Украину, пока не поздно": дипломаты, эксперты и военные призвали США действовать
23:06
Экономические новости 17 августа: Боголюбов отсудил у Приватбанка гостиницу "Мир"
22:43
видеоЗеленский: россияне в Харькове ударили в общежитие, точное количество жертв неизвестно
Все новости...