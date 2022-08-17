Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Новой Каховке уничтожили базу оккупантов

Ирина БалачукСреда, 17 августа 2022, 14:20
В Новой Каховке уничтожили базу оккупантов
Фото с места события, источник: Telegram ГПСУ

Вооруженные силы Украины ликвидировали базу российских захватчиков в оккупированной Новой Каховке в Херсонской области.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ и Госпогранслужба в Telegram

Дословно СтратКом ВСУ: "По предварительной информации, это видеоподтверждение точного "курения в неустановленном месте", которое находится в Новой Каховке".

Реклама:

Детали: Сообщается, что вместе с техникой уничтожили по меньшей мере 12 захватчиков. 

 
Фото из тelegram страткома ВСУ

СтратКом также обнародовал видео, снятое оккупантами, на котором один из российских военных говорит, что "били четко по нам".

Темы: Херсонская областьоккупациявзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Последние новости
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
Все новости...
Реклама: