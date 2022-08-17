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У Латвії на "Байрактар" для ЗСУ за добу зібрали 300 тисяч євро

"Європейська правда"Середа, 17 серпня 2022, 14:47

Латвійці за добу після оголошення збору коштів на "Байрактар" для ЗСУ пожертвували 300 тисяч євро.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", повідомив один з ініціаторів збору коштів латвійський музикант Ралфс Ейландс на брифінгу у середу.

"Сьогодні другий день збору, і в нас уже зібрано 300 тис. євро", - сказав Ейландс.

Він розповів, що ця ініціатива народилася після його спілкування послом України в Латвії та іншими українськими дипломатами.

"Я запитав, чим ми можемо допомогти Україні. Вони сказали, що найкраще купити "Байрактар". Ми обговорювали можливість купівлі інших видів зброї, але нам пояснили, що благодійному фонду дуже складно було б їх придбати навіть за наявності коштів. А цей варіант найбільш реалістичний", - зазначив музикант.

За його словами, зібрані кошти будуть перераховані міністерству оборони Латвії, а вже воно придбає "Байрактар" у Туреччини і передасть Україні.

Коментуючи поширеність цієї ініціативи в різних країнах, Ейландс зазначив, що вона популярна завдяки українцям.

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"Після початку війни з’явилися пісні про "Байрактар" і відео з прикладами їх використання. Він більш доступний, ніж інші види озброєнь, і це можуть зробити звичайні люди, саме тому це так популярно", - вважає він.

У Латвії 16 серпня розпочався збір коштів на придбання безпілотного літального бойового апарату "Байрактар" для Збройних сил України.

Нагадаємо, литовський журналіст Андрюс Тапінас 25 травня розпочав кампанію зі збору коштів на "Байрактар" Україні. Збір вдалося закрити за три дні.

Після цього турецька компанія-виробник заявила, що зворушена солідарністю литовців і тому вирішила подарувати безпілотник, а зібрані кошти спрямували на інші потреби України.

Після цього аналогічні кампанії зі збору коштів ініціювали в Норвегії, Польщі та Канаді.

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Теми: ЛатвіябайрактарУкраїна
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