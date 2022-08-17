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В Латвии на "Байрактар" для ВСУ за сутки собрали 300 тысяч евро

"Европейская правда"Среда, 17 августа 2022, 14:47
В Латвии на Байрактар для ВСУ за сутки собрали 300 тысяч евро

Латвийцы через сутки после объявления сбора средств на "Байрактар" для ВСУ пожертвовали 300 тысяч евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", сообщил один из инициаторов сбора средств латвийский музыкант Ралфс Эйландс на брифинге в среду.

"Сегодня второй день сбора, и у нас уже собрано 300 тысяч евро", – сказал Эйландс.

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Он рассказал, что эта инициатива родилась после его общения послом Украины в Латвии и другими украинскими дипломатами.

"Я спросил, чем мы можем помочь Украине. Они сказали, что лучше всего купить "Байрактар". Мы обсуждали возможность покупки других видов оружия, но нам объяснили, что благотворительному фонду очень сложно было бы их приобрести даже при наличии средств. А этот вариант наиболее реалистичный", - отметил музыкант.

По его словам, собранные средства будут перечислены министерству обороны Латвии, а уже оно приобретет "Байрактар" у Турции и передаст Украине.

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Комментируя распространенность этой инициативы в разных странах, Эйландс отметил, что она популярна благодаря украинцам.

"После начала войны появились песни о "Байрактаре" и видео с примерами их использования. Он более доступен, чем другие виды вооружений, и это могут сделать обычные люди, именно поэтому это так популярно", - считает он.

В Латвии 16 августа начался сбор средств на приобретение беспилотного летательного боевого аппарата "Байрактар" ​​для Вооруженных сил Украины.

Напомним, литовский журналист Андрюс Тапинас 25 мая начал кампанию по сбору средств на "Байрактаре" Украины. Сбор удалось закрыть через три дня.

После этого турецкая компания-производитель заявила, что тронута солидарностью литовцев и потому решила подарить беспилотник, а собранные средства направили на другие нужды Украины.

После этого аналогичные кампании по сбору средств были инициированы в Норвегии, Польше и Канаде.

Темы: ЛатвиябайрактарУкраина
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