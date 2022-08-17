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Китай заявив, що відправить свої війська до Росії для спільних навчань

Олена РощінаСереда, 17 серпня 2022, 15:24

Пекін відправить контингент своїх військ до Росії для участі у спільних військових навчаннях за участю кількох інших країн, в тому числі Індії, Білорусі, Монголії та Таджикистану. 

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство оборони Китаю

Деталі: 17 серпня Міноборони Китаю заявило, що участь у спільних навчаннях "не пов’язана з поточною міжнародною та регіональною ситуацією", очевидно маючи на увазі триваюче повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Навчання є частиною поточної двосторонньої річної угоди про співпрацю, йдеться у заяві. Подібні спільні навчання під керівництвом Росії за участі Китаю вже мали місце в останні роки.

"Метою є поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва з арміями країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної взаємодії між сторонами-учасницями та посилення спроможності реагувати на різноманітні загрози безпеці", – йдеться у повідомленні.

Крім того, 16 серпня міністр оборони КНР Вей Фенхе виступив по відеозв'язку на 10-й Московській конференції, присвяченої "міжнародній безпеці", де заявив, зокрема, що Китай захищатиме не лише мир, і й свої національні інтереси – і не терпітиме "сепаратистських схем" щодо незалежності Тайваню.

Нагадаємо: Китай входить до числа країн, які ухилилися від запровадження санкцій у відповідь на війну Росії проти України.

ВІДЕО ДНЯ

У липні 2022 року держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив своєму китайському колезі Вану Ї, що не погоджується з заявами Пекіну про нібито нейтралітет в російсько-українській війні, і висловив стурбованість Вашингтону "тим, що Китай зайняв сторону Росії".

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Теми: КитайРосіясвіт
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