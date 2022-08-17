Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Китай заявив, що відправить свої війська до Росії для спільних навчань

Олена РощінаСереда, 17 серпня 2022, 15:24

Пекін відправить контингент своїх військ до Росії для участі у спільних військових навчаннях за участю кількох інших країн, в тому числі Індії, Білорусі, Монголії та Таджикистану. 

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство оборони Китаю

Деталі: 17 серпня Міноборони Китаю заявило, що участь у спільних навчаннях "не пов’язана з поточною міжнародною та регіональною ситуацією", очевидно маючи на увазі триваюче повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Реклама:

Навчання є частиною поточної двосторонньої річної угоди про співпрацю, йдеться у заяві. Подібні спільні навчання під керівництвом Росії за участі Китаю вже мали місце в останні роки.

"Метою є поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва з арміями країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної взаємодії між сторонами-учасницями та посилення спроможності реагувати на різноманітні загрози безпеці", – йдеться у повідомленні.

Крім того, 16 серпня міністр оборони КНР Вей Фенхе виступив по відеозв'язку на 10-й Московській конференції, присвяченої "міжнародній безпеці", де заявив, зокрема, що Китай захищатиме не лише мир, і й свої національні інтереси – і не терпітиме "сепаратистських схем" щодо незалежності Тайваню.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Китай входить до числа країн, які ухилилися від запровадження санкцій у відповідь на війну Росії проти України.

У липні 2022 року держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив своєму китайському колезі Вану Ї, що не погоджується з заявами Пекіну про нібито нейтралітет в російсько-українській війні, і висловив стурбованість Вашингтону "тим, що Китай зайняв сторону Росії".

Теми: КитайРосіясвіт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Китай
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Понад половина німців стурбована зближенням Китаю та Росії
Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: