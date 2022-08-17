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Китай заявил, что отправит свои войска в Россию для совместных учений

Елена РощинаСреда, 17 августа 2022, 15:24

Пекин отправит контингент своих войск в Россию для участия в совместных военных учениях с участием нескольких других стран, включая Индию, Беларусь, Монголию и Таджикистан.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на Министерство обороны Китая

Детали: 17 августа Минобороны Китая заявило, что участие в совместных учениях "не связано с текущей международной и региональной ситуацией", очевидно имея в виду продолжающееся полномасштабное вторжение России в Украину.

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Учеба является частью текущего двустороннего годового соглашения о сотрудничестве, говорится в заявлении. Подобные совместные учения под руководством России с участием Китая уже имели место в последние годы.

"Цель – углубление прагматичного и дружественного сотрудничества с армиями стран-участниц, повышение уровня стратегического взаимодействия между сторонами-участницами и усиление способности реагировать на различные угрозы безопасности", – говорится в сообщении.

Кроме того, 16 августа министр обороны КНР Вэй Фэнхэ выступил по видеосвязи на 10-й Московской конференции, посвященной "международной безопасности", где заявил, в частности, что Китай будет защищать не только мир, но и свои национальные интересы – и не будет терпеть "сепаратистских схем" относительно независимости Тайваня.

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Напомним: Китай входит в число стран, уклонившихся от введения санкций в ответ на войну России против Украины.

В июле 2022 года госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил своему китайскому коллеге Вану Йи, что не соглашается с заявлениями Пекина о якобы нейтралитете в российско-украинской войне, и выразил обеспокоенность Вашингтона "тем, что Китай занял сторону России".

Темы: КитайРосcиямир
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