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Туреччина і Ізраїль повністю відновлюють дипломатичні відносини

"Європейська правда"Середа, 17 серпня 2022, 15:51

Прем'єр-міністр Яїр Лапід і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час розмови в середу домовилися про взаємне повернення послів і генеральних консулів, а відтак про повне відновлення дипломатичних відносин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Haaretz.

У своїй заяві Лапід зазначив, що "відновлення зв’язків з Туреччиною є важливим активом для стабільності регіону та має велике економічне значення для громадян Ізраїлю".

"Ми продовжимо працювати та зміцнювати міжнародний авторитет Ізраїлю у світі", – сказав Лапід.

Нагадаємо, Туреччина попросила посла Ізраїлю залишити країну через події у травні 2018 року на адміністративному кордоні сектора Газа, де від рук ізраїльських військових загинули десятки палестинців. Крім того, турецький уряд відкликав послів в Тель-Авіві та Вашингтоні для консультацій.

Ізраїль у відповідь видворив консула Туреччини у Єрусалимі.

Варто зазначити, що Туреччина й Ізраїль обмінялися послами після шестирічної перерви лише за півтора року перед тим. До того країни розірвали дипломатичні відносини в 2010 році після інциденту з "Флотилією свободи".

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Тоді ізраїльські військові перехопили турецьке судно "Маві Мармара", що намагалося прорвати морську блокаду сектора Газа.

Внаслідок інциденту загинули 10 турецьких пропалестинських активістів.

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Теми: ТуреччинаІзраїль
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