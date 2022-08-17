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Турция и Израиль полностью восстанавливают дипломатические отношения

"Европейская правда"Среда, 17 августа 2022, 15:51
Турция и Израиль полностью восстанавливают дипломатические отношения

Премьер-министр Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора в среду договорились о взаимном возвращении послов и генеральных консулов, а затем о полном восстановлении дипломатических отношений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Haaretz.

В своем заявлении Лапид отметил, что "возобновление связей с Турцией является важным активом для стабильности региона и имеет большое экономическое значение для граждан Израиля".

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"Мы продолжим работать и укреплять международный авторитет Израиля в мире", – сказал Лапид.

Напомним, Турция попросила посла Израиля покинуть страну из-за событий в мае 2018 года на административной границе сектора Газа, где от рук израильских военных погибли десятки палестинцев. Кроме того, турецкое правительство отозвало послов в Тель-Авиве и Вашингтоне для консультаций.

Израиль в ответ выдворил консула Турции в Иерусалиме.

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Стоит отметить, что Турция и Израиль обменялись послами после шестилетнего перерыва только за полтора года до этого. Страны разорвали дипломатические отношения в 2010 году после инцидента с "Флотилией свободы".

Тогда израильские военные перехватили турецкое судно "Мави Мармара", пытавшееся прорвать морскую блокаду сектора Газа.

В результате инцидента погибли 10 турецких пропалестинских активистов.

Темы: ТурцияИзраиль
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