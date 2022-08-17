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Герой Украины рассказал, как сбили 6 "Калибров" за 3 минуты

Валентина РоманенкоСреда, 17 августа 2022, 15:55
Герой Украины рассказал, как сбили 6 Калибров за 3 минуты
Дмитрий Шумаков. фото Армия Inform

Зенитный ракетный дивизион Воздушных сил ВСУ под командованием Героя Украины Дмитрия Шумакова поразил 30 воздушных целей врага.

Источник: Армия Inform

Детали: Отмечается, что недавно военный коллектив этого подразделения продемонстрировал результативную стрельбу по шести целям одновременно. За три минуты боевой работы шесть российских крылатых ракет "Калибр" были отправлены по известному маршруту, который в свое время указали российским захватчикам пограничники.

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Прямая речь Шумакова: "Больше всего, наверное, запомнилась стрельба по шести ракетам одновременно. Так случилось, что вражеские "Калибры" резко изменили направление движения, и шесть целей оказались в зоне поражения нашего дивизиона.

Это было неожиданно, но все включились, слаженно и профессионально сработали. Все произошло буквально через 2–3 минуты. Когда осознали, что это был массированный удар и, слава Богу, удалось его отразить без жертв и потерь, что все получилось так, как и должно было быть — эти эмоции запечатлелись в памяти.

Тогда враг выпустил семь крылатых ракет "Калибр" по разным направлениям, и шесть из них мы сбили.

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Всего на данный момент наш дивизион поразил уже 30 воздушных целей".

Детали: По словам Шумкова, сейчас ЗРВ Воздушных сил имеют дело с более сложными высокоскоростными целями, враг меняет тактику — меняет высоту полета ракет, маршруты, активно маневрирует.

В то же время, украинские зенитчики тоже находят его уязвимые места. Кроме того, большую роль играет мотивация, которой не хватает российскому агрессору.

Справка: 5 августа 2022 года командиру зенитного ракетного дивизиона подполковнику Дмитрию Шумакову за личное мужество, весомый вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Темы: война
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