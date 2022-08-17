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Українці відчувають вдячність до ветеранів війни з Росією – соціологи

Ірина БалачукСереда, 17 серпня 2022, 16:09
Українські захисники. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Переважна більшість українців відчувають вдячність до ветеранів російсько-української війни, половина – відчувають гордість; понад 90% довіряють військовим ЗСУ.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-7 серпня

Дослівно соціологи: "Говорячи про ветеранів російсько-української війни респонденти в першу чергу відчувають вдячність (64%) та гордість (50%). Чверть відчуває сум коли зустрічає ветеранів, стільки ж відчувають радість. Про інші відчуття опитані згадували менш частіше: провину при зустрічі з ветераном відчувають 3%, сором і страх – по 2%, байдужість, гнів, неприязнь – всього по 1%". 

 

Деталі: Понад 40% опитаних зазначили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у воєнних діях на території України, починаючи з 2014 року.

Зокрема 54% мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого. 44% сказали, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у війні на Сході України у 2014-2021 роках. 

Більше 90% опитаних довіряють військовим ЗСУ, ветеранам нинішньої війни та ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр. 

 

93% вважає, що суспільство сьогодні поважає ветеранів, лише 3% мають протилежну думку. 

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Позитивною рисою ветеранів російсько-української війни українці найчастіше називають патріотизм – 75%. Також близько чверті зазначили, що ветеранам властива незалежність у прийнятті рішень, дисциплінованість, ще 13% – назвали працьовитість, 9% – законослухняність.  

 

Негативні риси ветеранів респондентам було складніше визначати, але третина вважають, що ветеранам властива емоційна нестабільність, чверть – закритість, відлюдькуватість.   

На думку опитаних, в першу чергу від громадян ветерани очікують підтримки (46%) і вдячності (36%). Найменше опитані вважають, що ветерани очікують співчуття – лише 5%. 

Половина опитаних вважають, що для ветеранів російсько-української війни ймовірною є проблема безробіття. Малоймовірними українці вважають такі проблеми як конфлікти в родинах ветеранів та зловживання алкоголем чи наркотиками. 

 

Рівень зарплати військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, вважають оптимальним 40%, нижчим необхідного – 32%, вищим – 11%, не змогли оцінити – 17%. Стосовно зарплати військових, які служать в тилу, половина оцінили її як оптимальну, 15% нижче необхідної, 13% вище необхідної та 22% не змогли оцінити. 

 

Дослідження проходило 6-7 серпня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера було опитано 1000 респондентів у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Соціологи зазначають, що результати опитування зважені з використанням актуальних даних Держслужби статистики. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

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Теми: ветеранивійнаЗбройні силисоціологія
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