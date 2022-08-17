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Украинцы чувствуют благодарность к ветеранам войны с Россией – социологи

Ирина БалачукСреда, 17 августа 2022, 16:09
Украинские защитники. Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Подавляющее большинство украинцев испытывают благодарность к ветеранам российско-украинской войны, половина – испытывают гордость; более 90% доверяют военным ВСУ.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-7 августа

Дословно социологи: "Говоря о ветеранах российско-украинской войны, респонденты в первую очередь чувствуют благодарность (64%) и гордость (50%). Четверть испытывает грусть, когда встречает ветеранов, столько же испытывают радость. О других ощущениях опрошенные упоминали реже: вину при встрече с ветераном испытывают 3%, стыд и страх – по 2%, безразличие, гнев, неприязнь – всего по 1%". 

 

Детали: Более 40% опрошенных отметили, что среди их близких и родных есть те, кто принимал участие в военных действиях на территории Украины, начиная с 2014 года.

В частности, 54% имеют среди близких тех, кто воевал или воюет на фронте, начиная с 24 февраля. 44% сказали, что среди их близких и родных есть те, кто принимал участие в войне на Востоке Украины в 2014-2021 годах.

Более 90% опрошенных доверяют военным ВСУ, ветеранам нынешней войны и ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 гг. 

 

93% считает, что общество сегодня уважает ветеранов, только 3% имеют противоположное мнение. 

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Позитивной чертой ветеранов российско-украинской войны украинцы чаще всего называют патриотизм – 75%. Также около четверти отметили, что ветеранам свойственна независимость в принятии решений, дисциплинированность, еще 13% – назвали трудолюбие, 9% – законопослушность. 

 

Негативные черты ветеранов респондентам было сложнее определять, но треть считают, что ветеранам свойственна эмоциональная нестабильность, четверть – закрытость, нелюдимость.

По мнению опрошенных, в первую очередь от граждан ветераны ожидают поддержки (46%) и благодарности (36%). Меньше всего опрошенные считают, что ветераны ожидают сочувствия – всего 5%.

Половина опрошенных считают, что для ветеранов российско-украинской войны вероятна проблема безработицы. Маловероятными украинцы считают такие проблемы, как конфликты в семьях ветеранов и злоупотребление алкоголем или наркотиками. 

 

Уровень зарплаты военных, непосредственно участвующих в боевых действиях, считают оптимальным 40%, ниже необходимого – 32%, выше – 11%, не смогли оценить – 17%. Относительно зарплаты военных, которые служат в тылу, половина оценили ее как оптимальную, 15% ниже необходимой, 13% выше необходимой и 22% не смогли оценить. 

 

Исследование проходило 6-7 августа. Методом телефонных интервью с использованием компьютера было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Социологи отмечают, что результаты опроса взвешены с использованием актуальных данных Госслужбы статистики. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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Темы: ветеранывойнаВооруженные силысоциология
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