У Німеччині очікують активізації російської пропаганди і шпигунів у найближчі місяці

Федеральна служба захисту конституції Німеччини очікує посилення російської пропаганди та шпигунської діяльності в найближчі місяці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Росія використовує проблеми, пов'язані з енергопостачанням Європи, зокрема, як гібридний важіль", - заявили у відомстві.

Реклама:

Там стверджують, що за допомогою цілеспрямованого поширення неправдивої інформації про дефіцит газу та підвищення цін робиться спроба розпалити побоювання щодо можливого дефіциту енергії та продовольства в Німеччині, який становить загрозу для існування.

"Російська пропаганда, швидше за все, посилиться в екстремістському середовищі та підживить наративи змови з метою вбити клин у наше суспільство", – йдеться в заяві Служби захисту конституції.

Також слід очікувати, що російська держава "продовжуватиме активізувати та адаптувати свої спроби політичної та військової розвідки", кажуть у відомстві.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з оцінкою спецслужби, російська загарбницька війна та її вплив на економіку та ситуацію з постачанням у Німеччині мають високий потенціал для використання екстремістами.

Також можна помітити, що різні актори "все більше зосереджуються на цьому комплексі тем" і хочуть використовувати його для мобілізації прибічників. Оскільки це стосується як правих, так і лівих екстремістів, а також ворогів конституції, які не можуть бути віднесені до жодної з двох категорій, для моніторингу цієї діяльності було створено "спеціальне оцінювання", заявили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Норвегія наразі не має можливості розширити постачання газу до Німеччини та Європи.