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В Германии ожидают активизации российской пропаганды и шпионов в ближайшие месяцы

"Европейская правда"Среда, 17 августа 2022, 17:14

Федеральная служба по защите конституции Германии ожидает усиления российской пропаганды и шпионской деятельности в ближайшие месяцы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Россия использует проблемы, связанные с энергоснабжением Европы, в частности, как гибридный рычаг", - заявили в ведомстве.

Там утверждают, что посредством целенаправленного распространения ложной информации о дефиците газа и повышении цен делается попытка разжечь опасения относительно возможного дефицита энергии и продовольствия в Германии, угрожающего существованию.

"Российская пропаганда, скорее всего, усилится в экстремистской среде и подпитает нарратив заговора с целью вбить клин в наше общество", - говорится в заявлении Службы по защите конституции.

Также следует ожидать, что российское государство будет "продолжать активизировать и адаптировать свои попытки политической и военной разведки", говорят в ведомстве.

Согласно оценке спецслужбы, российская захватническая война и ее влияние на экономику и ситуацию со снабжением в Германии обладают высоким потенциалом для использования экстремистами.

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Также можно заметить, что разные акторы "все больше сосредотачиваются на этом комплексе тем" и хотят использовать его для мобилизации сторонников. Поскольку это касается как правых, так и левых экстремистов, а также врагов конституции, которые не могут быть отнесены ни к одной из двух категорий, для мониторинга этой деятельности была создана "специальная оценка", заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Норвегия пока не имеет возможности расширить поставки газа в Германию и Европу.

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Темы: ГерманияРосcияпропагандашпионаж
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