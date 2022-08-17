У Львівській міськраді викрили чиновницю, яка переправляла ухилянтів за кордон

Правоохоронці затримали чиновницю Львівської міськради, яка налагодила схему нелегальної відправки за кордон військовозобов’язаних, "послуга" коштувала $1300

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "За даними слідства, начальниця одного з районних відділів соцзахисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради налагодила схему нелегальної міграції за кордон громадян України – військовозобов’язаних чоловіків, яким заборонено покидати межі держави".

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Деталі: Затримана у змові з медпрацівником виготовляли на надавали фіктивні довідки до акту огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності, аби ухилянти зуміли виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану.

В ході проведення обшуку у службовому кабінеті посадовиці вилучено понад $17 тис., 1,3 тис. євро та 4 тис. грн.