Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Львівській міськраді викрили чиновницю, яка переправляла ухилянтів за кордон

"Українська правда"Середа, 17 серпня 2022, 18:16
У Львівській міськраді викрили чиновницю, яка переправляла ухилянтів за кордон
Фото: пресслужба ОГП

Правоохоронці затримали чиновницю Львівської міськради, яка налагодила схему нелегальної відправки за кордон військовозобов’язаних, "послуга" коштувала $1300

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "За даними слідства, начальниця одного з районних відділів соцзахисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради налагодила схему нелегальної міграції за кордон громадян України – військовозобов’язаних чоловіків, яким заборонено покидати межі держави".

Реклама:
 

Деталі: Затримана у змові з медпрацівником виготовляли на надавали фіктивні довідки до акту огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності, аби ухилянти зуміли виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану.

В ході проведення обшуку у службовому кабінеті посадовиці вилучено понад $17 тис., 1,3 тис. євро та 4 тис. грн.

Теми: призовв'язницяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
призов
Затримали посадовця КМВА: за $10 тисяч підробляв документи для виїзду чоловіків за кордон
Фінляндія очікує більшої кількості втікачів із Росії: там посилили закони про призов
Деякі норвезькі призовники служитимуть на три місяці довше
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: