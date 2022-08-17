Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Львовском горсовете разоблачили чиновницу, которая переправляла уклонистов за границу

"Украинская правда"Среда, 17 августа 2022, 18:16
Фото: пресс-служба ОГП

Правоохранители задержали чиновницу Львовского горсовета, которая наладил схему нелегальной отправки за границу военнообязанных, "услуга" стоила $1300

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "По данным следствия, начальница одного из районных отделов соцзащиты департамента гуманитарной политики Львовского городского совета наладила схему нелегальной миграции за границу граждан Украины – военнообязанных мужчин, которым запрещено покидать пределы государства".

 

Детали: Задержанная в сговоре с медработником изготовляли и предоставляли фиктивные справки к акту осмотра МСЭК об установлении группы инвалидности, чтобы уклонисты сумели выехать за границу в условиях действия военного положения.

В ходе проведения обыска в служебном кабинете чиновницы изъято более $17 тыс., 1,3 тыс. евро и 4 тыс. грн.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: призывтюрьмаУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

"Динамо" проиграло "Бенфике" в плей-офф квалификации ЛЧ

"Вооружите Украину, пока не поздно": дипломаты, эксперты и военные призвали США действовать

Россияне обстреляли Харьков: горит жилой дом, 7 погибших

Россия попросила США выдать Лаврову визу, чтобы он смог поехать на Генассамблею ООН

После взрывов в Крыму россияне перемещают свои самолеты на территорию РФ – разведка

фотоГенсек ООН прибыл во Львов

Все новости...
призыв
Одесситка вывозила призывников за границу под видом опекунов ее сына, была задержана
Помогали бежать за границу призывникам: СБУ схватила дельцов в трех регионах
В Раде предлагают не мобилизовать украинцев, потерявших родных на войне
Последние новости
06:15
Канада предоставит Украине более 12 млрд гривен на газ к отопительному сезону
05:18
обновленоРоссияне еще раз ударили по Харькову, есть пострадавшие
04:46
ISW: РФ пытается выставить удары по Крыму терактами, чтобы отвлечь от своих военных преступлений
04:05
Кулеба призвал дать больше оружия Украине после удара РФ по Харькову
03:00
СМИ: В России выбрали мэра Краснодара на роль "главы" оккупированной Харьковщины
02:11
В Кабуле прогремел мощный взрыв во время молитвы в мечети
01:22
Херсонщина: ВСУ уничтожили российский склад в Белогорке
00:40
Сутки на Сумщине: Было 15 обстрелов от россиян, повреждена школа и дом культуры
00:01
"Динамо" проиграло "Бенфике" в плей-офф квалификации ЛЧ
23:44
В общежитии Харькова были люди с нарушением слуха: они могли не слышать тревоги
Все новости...