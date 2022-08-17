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Во Львовском горсовете разоблачили чиновницу, которая переправляла уклонистов за границу

"Украинская правда"Среда, 17 августа 2022, 18:16
Во Львовском горсовете разоблачили чиновницу, которая переправляла уклонистов за границу
Фото: пресс-служба ОГП

Правоохранители задержали чиновницу Львовского горсовета, которая наладил схему нелегальной отправки за границу военнообязанных, "услуга" стоила $1300

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "По данным следствия, начальница одного из районных отделов соцзащиты департамента гуманитарной политики Львовского городского совета наладила схему нелегальной миграции за границу граждан Украины – военнообязанных мужчин, которым запрещено покидать пределы государства".

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Детали: Задержанная в сговоре с медработником изготовляли и предоставляли фиктивные справки к акту осмотра МСЭК об установлении группы инвалидности, чтобы уклонисты сумели выехать за границу в условиях действия военного положения.

В ходе проведения обыска в служебном кабинете чиновницы изъято более $17 тыс., 1,3 тыс. евро и 4 тыс. грн.

Темы: призывтюрьмаУкраина
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