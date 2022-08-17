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Закарпатські "сонечки" затрофеїли російський танк-опорний пункт

Валентина РоманенкоСереда, 17 серпня 2022, 18:40
фото Армія Inform

Воїни добровольчого спецпідрозділу "Сонечко" із Закарпаття захопили російський танк Т-72 Б під час успішної операції на Донеччині.

Джерело: Армія Inform

Деталі: За словами командира "Сонечка" Руслана Каганця, бойова машина перебувала на ворожих позиціях у ролі передового опорного пункту.

До панцерника були підведені лінії військового зв’язку, звідки відбувалось управління російським військовим підрозділом, що виконував завдання в цьому районі.

Цікаво, що всі шляхи підступу до танка були просто всіяні  розтяжками та хибними "секретами", зазначив військовий.

Пряма мова: "Це свідчить, що рашисти нас дуже бояться, намагаються всіляко захиститись і приховати свої "консервні банки" у лісосмугах. Шкода, що вони й досі не зрозуміли, що від українських воїнів не сховаєшся ніде".

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Теми: війнадобровольцізброя
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