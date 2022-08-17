Закарпатські "сонечки" затрофеїли російський танк-опорний пункт
Воїни добровольчого спецпідрозділу "Сонечко" із Закарпаття захопили російський танк Т-72 Б під час успішної операції на Донеччині.
Джерело: Армія Inform
Деталі: За словами командира "Сонечка" Руслана Каганця, бойова машина перебувала на ворожих позиціях у ролі передового опорного пункту.
До панцерника були підведені лінії військового зв’язку, звідки відбувалось управління російським військовим підрозділом, що виконував завдання в цьому районі.
Цікаво, що всі шляхи підступу до танка були просто всіяні розтяжками та хибними "секретами", зазначив військовий.
Пряма мова: "Це свідчить, що рашисти нас дуже бояться, намагаються всіляко захиститись і приховати свої "консервні банки" у лісосмугах. Шкода, що вони й досі не зрозуміли, що від українських воїнів не сховаєшся ніде".