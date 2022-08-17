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Закарпатские "солнышки" затрофеили российский танк-опорный пункт

Валентина РоманенкоСреда, 17 августа 2022, 18:40
Закарпатские солнышки затрофеили российский танк-опорный пункт
фото Армія Inform

Воины добровольческого спецподразделения "Солнышко" из Закарпатья захватили российский танк Т-72 Б во время успешной операции в Донецкой области.

Источник: Армия Inform

Детали: По словам командира "Солнышка" Руслана Каганца, боевая машина находилась на вражеских позициях в качестве передового опорного пункта.

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К машине были подведены линии военной связи, откуда происходило управление российским военным подразделением, которое выполняло задачи в этом районе.

Интересно, что все пути подступа к танку были просто усеяны растяжками и ложными секретами, отметил военный.

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Прямая речь: "Это свидетельствует, что рашисты нас очень боятся, стараются всячески защититься и скрыть свои "консервные банки" в лесополосах. Жаль, что они до сих пор не поняли, что от украинских воинов не спрячешься нигде".

Темы: войнадобровольцыоружие
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