Закарпатские "солнышки" затрофеили российский танк-опорный пункт
Воины добровольческого спецподразделения "Солнышко" из Закарпатья захватили российский танк Т-72 Б во время успешной операции в Донецкой области.
Источник: Армия Inform
Детали: По словам командира "Солнышка" Руслана Каганца, боевая машина находилась на вражеских позициях в качестве передового опорного пункта.
К машине были подведены линии военной связи, откуда происходило управление российским военным подразделением, которое выполняло задачи в этом районе.
Интересно, что все пути подступа к танку были просто усеяны растяжками и ложными секретами, отметил военный.
Прямая речь: "Это свидетельствует, что рашисты нас очень боятся, стараются всячески защититься и скрыть свои "консервные банки" в лесополосах. Жаль, что они до сих пор не поняли, что от украинских воинов не спрячешься нигде".