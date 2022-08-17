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Зведення Генштабу: у двох місцях росіяни мали частковий успіх, на решті фронту - невдачі

Середа, 17 серпня 2022, 18:50
Фото: Генштаб

Генеральний штаб України повідомив, що росіяни мали часткові успіхи на Авдіївському напрямку та у напрямку Новомихайлівки в Запорізькій області. На всіх інших напрямках ворог зазнав невдачі.

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії. Противник спробував прорвати оборону ЗСУ військ у напрямках населених пунктів Леб’яже та Базаліївка, успіху не мав, відійшов.

На Слов’янському напрямку ворог намагався просунутися у напрямках Новодмитрівки та Мазанівки, упіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку штурмовими діями безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Веселе.

На Бахмутському українські воїни придушили усі спроби ворога покращити тактичне положення підрозділів в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Зайцеве та Майорськ.

На Авдіївському напрямку ворог має частковий успіх у напрямку населеного пункту Опитне.

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На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти задіяли танки та різнокаліберну артилерію для вогневого ураження. Також була задіяна авіація та БПЛА. Загарбники здійснили безуспішну спробу просунутися у напрямку Шевченкового та мають частковий успіх у напрямку Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для переходу у контрнаступ. Застосуванням наявних вогневих засобів намагається завдати максимальних втрат підрозділам ЗСУ уздовж лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів неподалік Білогірки, Лозового, Білої Криниці та Посад-Покровського.

Ворог намагався покращити тактичне положення у напрямку Білогірки. Воїни ЗСУ повністю поламали плани окупантів та відкинули на попередні позиції.

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Теми: Росіявійна
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