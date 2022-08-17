Зведення Генштабу: у двох місцях росіяни мали частковий успіх, на решті фронту - невдачі
Генеральний штаб України повідомив, що росіяни мали часткові успіхи на Авдіївському напрямку та у напрямку Новомихайлівки в Запорізькій області. На всіх інших напрямках ворог зазнав невдачі.
Джерело: зведення Генштабу
Деталі: На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії. Противник спробував прорвати оборону ЗСУ військ у напрямках населених пунктів Леб’яже та Базаліївка, успіху не мав, відійшов.
На Слов’янському напрямку ворог намагався просунутися у напрямках Новодмитрівки та Мазанівки, упіху не мав, відійшов.
На Краматорському напрямку штурмовими діями безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Веселе.
На Бахмутському українські воїни придушили усі спроби ворога покращити тактичне положення підрозділів в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Зайцеве та Майорськ.
На Авдіївському напрямку ворог має частковий успіх у напрямку населеного пункту Опитне.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти задіяли танки та різнокаліберну артилерію для вогневого ураження. Також була задіяна авіація та БПЛА. Загарбники здійснили безуспішну спробу просунутися у напрямку Шевченкового та мають частковий успіх у напрямку Новомихайлівки.
На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для переходу у контрнаступ. Застосуванням наявних вогневих засобів намагається завдати максимальних втрат підрозділам ЗСУ уздовж лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів неподалік Білогірки, Лозового, Білої Криниці та Посад-Покровського.
Ворог намагався покращити тактичне положення у напрямку Білогірки. Воїни ЗСУ повністю поламали плани окупантів та відкинули на попередні позиції.