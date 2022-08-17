Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зведення Генштабу: у двох місцях росіяни мали частковий успіх, на решті фронту - невдачі

Середа, 17 серпня 2022, 18:50
Зведення Генштабу: у двох місцях росіяни мали частковий успіх, на решті фронту - невдачі
Фото: Генштаб

Генеральний штаб України повідомив, що росіяни мали часткові успіхи на Авдіївському напрямку та у напрямку Новомихайлівки в Запорізькій області. На всіх інших напрямках ворог зазнав невдачі.

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії. Противник спробував прорвати оборону ЗСУ військ у напрямках населених пунктів Леб’яже та Базаліївка, успіху не мав, відійшов.

Реклама:

На Слов’янському напрямку ворог намагався просунутися у напрямках Новодмитрівки та Мазанівки, упіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку штурмовими діями безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Веселе.

На Бахмутському українські воїни придушили усі спроби ворога покращити тактичне положення підрозділів в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Зайцеве та Майорськ.

ВІДЕО ДНЯ

На Авдіївському напрямку ворог має частковий успіх у напрямку населеного пункту Опитне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти задіяли танки та різнокаліберну артилерію для вогневого ураження. Також була задіяна авіація та БПЛА. Загарбники здійснили безуспішну спробу просунутися у напрямку Шевченкового та мають частковий успіх у напрямку Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для переходу у контрнаступ. Застосуванням наявних вогневих засобів намагається завдати максимальних втрат підрозділам ЗСУ уздовж лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів неподалік Білогірки, Лозового, Білої Криниці та Посад-Покровського.

Ворог намагався покращити тактичне положення у напрямку Білогірки. Воїни ЗСУ повністю поламали плани окупантів та відкинули на попередні позиції.

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Росія
Дрони атакували Росію і Крим понад 190 разів цього року − ВВС
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: