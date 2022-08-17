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Сводка Генштаба: в двух местах россияне имели частичный успех, на остальном фронте – неудачи

Среда, 17 августа 2022, 18:50
Сводка Генштаба: в двух местах россияне имели частичный успех, на остальном фронте – неудачи
Фото: Генштаб

Генеральный штаб Украины сообщил, что россияне имели частичные успехи на Авдеевском направлении и в направлении Новомихайловки в Запорожской области. На всех других направлениях враг потерпел неудачу.

Источник: сводка Генштаба

Детали: На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Противник попытался прорвать оборону ВСУ войск в направлениях населенных пунктов Лебяже и Базалиевка, успеха не имел, отошел.

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На Славянском направлении враг пытался продвинуться в направлениях Новодмитровки и Мазановки, успеха не было, отошел.

На Краматорском направлении штурмовыми действиями безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Веселое.

На Бахмутском направлении украинские воины подавили все попытки врага улучшить тактическое положение подразделений в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Кодема, Зайцево и Майорск.

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На Авдеевском направлении враг имеет частичный успех в направлении населенного пункта Опытное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого поражения. Также была задействована авиация и БПЛА. Захватчики предприняли безуспешную попытку продвинуться в направлении Шевченковского и имеют частичный успех в направлении Новомихайловки.

В Южнобужском направлении противник продолжает сосредоточивать усилия на удержании занятых позиций и недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для перехода в контрнаступление. Применением имеющихся огневых средств пытается нанести максимальные потери подразделениям ВСУ вдоль линии столкновения. Нанес авиационные удары недалеко от Белогорки, Лозового, Белого Колодца и Посад-Покровского.

Враг пытался улучшить тактическое положение в направлении Белогорки. Воины ВСУ полностью поломали планы кафиров и отбросили на прежние позиции.

Темы: Росcиявойна
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