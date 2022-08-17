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НАТО готовий втрутитись, якщо стабільність між Сербією і Косово буде під загрозою

"Європейська правда"Середа, 17 серпня 2022, 19:18

Миротворчі сили НАТО в Косово готові втрутитися, якщо стабільність між Сербією та Косово опиниться під загрозою.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після переговорів із президентом Сербії Александаром Вучичем щодо недавньої напруженості на Західних Балканах, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Хоча ситуація на місцях покращилася, це відповідальність усіх сторін, зокрема офіційних осіб Белграда та Приштини, запобігти повторній ескалації", — сказав він.

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"Я закликаю всі сторони проявляти стриманість і уникати насильства. НАТО продовжує уважно стежити за ситуацією на місці. Наша миротворча місія KFOR залишається зосередженою на своєму мандаті ООН. Якщо стабільність опиниться під загрозою, KFOR готові втрутитися", — заявив Столтенберг.

В свою чергу Вучич заявив, що очікує складних переговорів з прем'єр-міністром Косова в четвер, оскільки західнобалканські сусіди не згодні майже в усьому, але сказав, що мир і стабільність є надзвичайно важливими.

"У нас завтра будуть складні дискусії. Ми майже ні в чому не погоджуємося", - сказав Вучич.

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"У нас є історія, яка непроста.  Як НАТО, так і ми хочемо уникнути будь-якої можливості ескалації чи конфлікту" - заявив президент Сербії.

Нагадаємо, 31 липня косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та навіть обстріляли поліцейських.

Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова – території, населеній етнічними сербами. Сербія привела свою армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів.

У ніч проти 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня.

Читайте також: Шантаж барикадами: чи почнеться війна між Косовом та Сербією та як варто діяти Києву.

Теми: НАТОКосовоСербія
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