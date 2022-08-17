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НАТО готова вмешаться, если стабильность между Сербией и Косово будет под угрозой

"Европейская правда"Среда, 17 августа 2022, 19:18

Миротворческие силы НАТО в Косово готовы вмешаться, если стабильность между Сербией и Косово окажется под угрозой.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем по поводу недавней напряженности на Западных Балканах, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Хотя ситуация на местах улучшилась, это ответственность всех сторон, в частности официальных лиц Белграда и Приштины, предотвратить повторную эскалацию", — сказал он.

"Я призываю все стороны проявлять сдержанность и избегать насилия. НАТО продолжает внимательно следить за ситуацией на месте. Наша миротворческая миссия KFOR остается сосредоточенной на своем мандате ООН. Если стабильность окажется под угрозой, KFOR готов вмешаться", — заявил Столтенберг.

В свою очередь Вучич заявил, что ожидает сложных переговоров с премьер-министром Косово в четверг, поскольку западнобалканские соседи не согласны во всем, но сказал, что мир и стабильность чрезвычайно важны.

"У нас завтра будут сложные дискуссии. Мы почти ни в чем не соглашаемся", – сказал Вучич.

"У нас есть история, которая непростая. Как НАТО, так и мы хотим избежать любой возможности эскалации или конфликта", - заявил президент Сербии.

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Напомним, 31 июля косовские сербы в приграничных с Сербией муниципалитетах соорудили баррикады на дорогах и даже обстреляли полицейских.

Протесты начались в связи с очередной попыткой Косова обязать пользоваться косовскими документами и автономерами государственного образца, а не сербскими или нейтральными, которыми предпочитают пользоваться на севере Косова – территории, населенной этническими сербами. Сербия привела свою армию в состояние боевой готовности, угрожая силой защитить косовских сербов.

В ночь на 1 августа косовское правительство после встречи с послом США Джеффри Говениером отсрочило действие новых правил до 1 сентября.

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Темы: НАТОКосовоСербия
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