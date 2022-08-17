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У Маріуполь прибув російський паром "Лаврентій"

Мазуренко Альона Середа, 17 серпня 2022, 20:08

У порт захопленого Маріуполя прибув пустий російський паром "Лаврентій" - виконав вказівку російського Міноборони.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "В Маріупольский порт нарешті пришвартувався паром "Лаврентій". Довгий шлях з 1 по 16 серпня замість анонсованих 7 годин.

 

Паром прибув пустий. Як справжній пірат - з вимкненими системами ідентифікації.

Щось буде забирати в порту Маріуполя та тягнути в Єйськ. Мабуть, не мародерства очікували маріупольці, але чого іншого чекати від Росії?".

Деталі: Згодом Андрющенко додав, що російський паром прибув у Маріуполь для виключно віськового призначення.

Радник міського голови також процитував слова представника судна, який заявив, що "паром здійснив плановий перехід відповідно до планів Міноборони РФ з порту Єйська до порту Маріуполя".

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Пропагандисти заявляють, що це "пробний" рейс, а регулярні росіяни хочуть запустити з 5 вересня. 

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Теми: Маріупольокупаціявійна
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