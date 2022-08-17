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В Мариуполь прибыл российский паром "Лаврентий"

Алена МазуренкоСреда, 17 августа 2022, 20:08
В Мариуполь прибыл российский паром Лаврентий

В порт захваченного Мариуполя прибыл пустой российский паром "Лаврентий" – выполнил указание российского Минобороны.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "В Мариупольский порт наконец-то пришвартовался паром "Лаврентий". Долгий путь с 1 по 16 августа вместо анонсированных 7 часов.

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Паром прибыл пуст. Как настоящий пират – с выключенными системами идентификации.

Что-нибудь будет забирать в порту Мариуполя и тащить в Ейск. Пожалуй, не мародерства ожидали мариупольцы, но чего другого ждать от России?".

Детали: Позже Андрющенко добавил, что российский паром прибыл в Мариуполь для исключительно военного назначения.

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Советник городского головы также процитировал слова представителя судна, заявившего, что "паром совершил плановый переход в соответствии с планами Минобороны РФ из порта Ейска в порт Мариуполя".

Пропагандисты заявляют, что это пробный рейс, а регулярные россияне хотят запустить с 5 сентября.

Темы: Мариупольоккупациявойна
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