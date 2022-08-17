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В Україні почали роботу нові посли трьох держав ЄС

"Європейська правда"Середа, 17 серпня 2022, 21:22

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у новий послів Румунії, Бельгії та Іспанії, а також посла Киргизстану. 

Про це повідомила пресслужба Офісу президента 17 серпня, пише "Європейська правда".

Новим послом Румунії в Україні стає Александру Віктор Мікула, Бельгії - Петер Ван де Вельде, Іспанії - Рікардо Лопес-Аранда Хагу.

"Для нас вкрай важливо, щоб посольства стратегічних партнерів, друзів, дружніх сусідніх держав були відкриті та працювали на повну, 24/7 заради наших двосторонніх відносин, заради підтримки нашої держави, особливо в час війни за нашу землю проти російської окупації", - зазначив Зеленський.

Він подякував партнерам за підтримку, та, серед іншого, висловив сподівання на  участь Бельгії у повоєнній відбудові України, а також на участь прем’єра Іспанії у другому саміті Кримської платформи. Педро Санчес після початку повномасштабної війни вже приїздив до Києва у квітні, разом з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен.

 

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Теми: УкраїнаЄСЗеленський
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