В Украине начали работу новые послы трех государств ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Румынии, Бельгии и Испании, а также посла Кыргызстана.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента 17 августа, пишет "Европейская правда".

Новым послом Румынии в Украине становится Александру Виктор Микула, Бельгии – Петер Ван де Вельде, Испании – Рикардо Лопес-Аранда Хагу.

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"Для нас крайне важно, чтобы посольства стратегических партнеров, друзей, дружественных соседних государств были открыты и работали по полной, 24/7 ради наших двусторонних отношений, ради поддержки нашего государства, особенно во время войны за нашу землю против российской оккупации", - отметил Зеленский.

Он поблагодарил партнеров за поддержку, и, среди прочего, выразил надежду на участие Бельгии в послевоенном восстановлении Украины, а также участие премьера Испании во втором саммите Крымской платформы. Педро Санчес после начала полномасштабной войны уже приезжал в Киев в апреле вместе с премьером Дании Мэтте Фредериксен.