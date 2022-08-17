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Розвідники показали, як нищать ворожу станцію РЕБ

Мазуренко Альона Середа, 17 серпня 2022, 22:38
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Спецпідрозділ головного управління розвідки Міністерства оборони опублікував відео знищення ворожої станції радіоелектронної боротьби.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "У поле зору спецпризначенців потрапила ворожа станція радіоелектронної боротьби.

Незважаючи на її активну роботу, українські воїни зуміли підлетіти прямо до неї за допомогою БПЛА й нанести фатальні удари по місцю дислокації даної станції".

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Теми: розвідка
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