Розвідники показали, як нищать ворожу станцію РЕБ

Спецпідрозділ головного управління розвідки Міністерства оборони опублікував відео знищення ворожої станції радіоелектронної боротьби.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "У поле зору спецпризначенців потрапила ворожа станція радіоелектронної боротьби.

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Незважаючи на її активну роботу, українські воїни зуміли підлетіти прямо до неї за допомогою БПЛА й нанести фатальні удари по місцю дислокації даної станції".