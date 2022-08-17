Разведчики показали, как уничтожают вражескую станцию РЭБ
Среда, 17 августа 2022, 22:38
Спецподразделение главного управления разведки Министерства обороны опубликовало видео уничтожения вражеской станции радиоэлектронной борьбы.
Источник: главное управление разведки
Дословно: "В поле зрения спецназовцев попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы.
Несмотря на ее активную работу, украинские воины сумели подлететь прямо к ней с помощью БПЛА и нанести роковые удары по месту дислокации данной станции".
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