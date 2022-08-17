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Разведчики показали, как уничтожают вражескую станцию РЭБ

Алена МазуренкоСреда, 17 августа 2022, 22:38
Разведчики показали, как уничтожают вражескую станцию РЭБ
скриншот

Спецподразделение главного управления разведки Министерства обороны опубликовало видео уничтожения вражеской станции радиоэлектронной борьбы.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "В поле зрения спецназовцев попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы.

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Несмотря на ее активную работу, украинские воины сумели подлететь прямо к ней с помощью БПЛА и нанести роковые удары по месту дислокации данной станции".

Темы: разведка
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