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Президент озвучив напрямки, де тривають найважчі бої

Альона Мазуренко Середа, 17 серпня 2022, 23:27
Президент озвучив напрямки, де тривають найважчі бої
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найважчі бої наразі тривають на Авдіївському та Бахмутському напрямках та на Харківщині.

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Пряма мова: "Авдіївський напрямок, Бахмутський, Харківщина, деякі інші напрямки – там зараз найважчі бойові дії...

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У Запорізькій області, у деяких районах півдня країни окупанти намагаються покращити своє становище, але стратегічно це безнадійно для них.

Українські воїни крок за кроком знищуватимуть потенціал окупантів, і настане день, коли ворог згине і на Запоріжжі, і на півдні, і на сході країни, і в Криму. Окупанти згинуть, як роса на сонці, і наша оборона є й буде цим сонцем".

Деталі: Президент повідомив, що підписав указ про нагородження 230 військовослужбовців ЗСУ, з них 43 – посмертно.

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Також державними нагородами відзначені 24 співробітники ГУР.

Теми: Зеленськийвійна
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