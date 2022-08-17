Президент озвучив напрямки, де тривають найважчі бої
Президент Володимир Зеленський повідомив, що найважчі бої наразі тривають на Авдіївському та Бахмутському напрямках та на Харківщині.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Авдіївський напрямок, Бахмутський, Харківщина, деякі інші напрямки – там зараз найважчі бойові дії...
У Запорізькій області, у деяких районах півдня країни окупанти намагаються покращити своє становище, але стратегічно це безнадійно для них.
Українські воїни крок за кроком знищуватимуть потенціал окупантів, і настане день, коли ворог згине і на Запоріжжі, і на півдні, і на сході країни, і в Криму. Окупанти згинуть, як роса на сонці, і наша оборона є й буде цим сонцем".
Деталі: Президент повідомив, що підписав указ про нагородження 230 військовослужбовців ЗСУ, з них 43 – посмертно.
Також державними нагородами відзначені 24 співробітники ГУР.