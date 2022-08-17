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Президент озвучил направления, где идут самые трудные бои

Алена МазуренкоСреда, 17 августа 2022, 23:27
Президент озвучил направления, где идут самые трудные бои
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что самые тяжелые бои идут на Авдеевском и Бахмутском направлениях и на Харьковщине.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Авдеевское направление, Бахмутское, Харьковщина, некоторые другие направления - там сейчас самые тяжелые боевые действия...

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В Запорожской области, в некоторых районах юга страны оккупанты пытаются улучшить свое положение, но стратегически это безнадежно для них.

Украинские воины шаг за шагом будут уничтожать потенциал оккупантов, и настанет день, когда враг погибнет и на Запорожье, и на юге, и на востоке страны, и в Крыму. Оккупанты погибнут, как роса на солнце, и наша оборона есть и будет этим солнцем".

Детали: Президент сообщил, что подписал указ о награждении 230 военнослужащих ВСУ, из них 43 – посмертно.

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Также государственными наградами отмечены 24 сотрудника ГУР.

Темы: Зеленскийвойна
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