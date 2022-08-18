"Динамо" програло "Бенфіці" у плей-офф кваліфікації ЛЧ

Київське "Динамо" поступилося португальській "Бенфіці" у першому матчі кваліфікації плей-офф Ліги чемпіонів з рахунком 0:2.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Вже на 9-й хвилині матчу захисник португальців Жилберту з меж штрафного розстріляв ворота Георгія Бущана.

На 37-й хвилині зустрічі "Бенфіка" відзначилася вдруге.

Віктор Циганков виконав невдалу передачу в бік власних воріт, і м'яч перехопив ексвінгер "Шахтаря" Давід Нерес.

Зрештою бразилець втратив м'яч, що вилилося у результативну передачу на форварда гостей Гонсалу Рамоса. У підсумку - 0:2 ще до перерви.

23 серпня о 22.00 запланований матч-відповідь між "Бенфікою" та "Динамо".

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У разі подальшого вильоту з відбору Ліги чемпіонів "Динамо" восени гарантовано гратиме в основній частині Ліги Європи.