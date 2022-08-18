Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Динамо" проиграло "Бенфике" в плей-офф квалификации ЛЧ

Мазуренко Алена Четверг, 18 августа 2022, 00:01
фото: instagram "Динамо"

Киевское "Динамо" уступило португальской "Бенфике" в первом матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов со счетом 0:2.

Источник: "Суспильне"

Детали: Уже на 9-й минуте матча защитник португальцев Жилберту из пределов штрафной расстрелял ворота Георгия Бущана.

На 37-й минуте встречи "Бенфика" отличилась во второй раз.

Виктор Цыганков выполнил неудачную передачу в сторону своих ворот, и мяч перехватил эксвингер "Шахтера" Давид Нерес.

В конце концов, бразилец потерял мяч, что вылилось в результативную передачу на форварда гостей Гонсалу Рамоса. В итоге – 0:2 еще до перерыва.

23 августа в 22.00 запланирован ответный матч между "Бенфикой" и "Динамо".

ВИДЕО ДНЯ

В случае дальнейшего вылета по отбору Лиги чемпионов "Динамо" осенью гарантированно будет играть в основной части Лиги Европы.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: футболспорт
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россия угрожает остановить ЗАЭС

фотоТрагическая ночь на Харьковщине: 11 погибших и 37 раненых, утром – 8 ракет из Белгорода

инфографика Большинство украинцев во время войны хотят сильного лидера, а не демократию – КМИС

Трасс победит на выборах премьера Британии с большим преимуществом – опрос

Утренний обстрел Харькова: один человек погиб, раненых уже 18

"Динамо" проиграло "Бенфике" в плей-офф квалификации ЛЧ

Все новости...
футбол
"Динамо" вышло в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов
УЕФА оштрафовал "Фенербахче" за поведение болельщиков на матче с "Динамо"
Украинский футболист забил гол и посвятил его погибшему на войне тестю
Последние новости
12:12
фото, видео"Провел" с Сумщины до Киева колонну техники врага: СБУ задержала агента РФ
12:08
Россия угрожает остановить ЗАЭС
12:05
Акционеры украинского "Альфа-банка" одобрили смену названия на "Сенс Банк"
12:03
Обмен пленными, зерно и самолеты: СМИ назвали темы встречи Эрдогана и Зеленского
11:59
Минобороны РФ анонсирует "масштабную провокацию" на ЗАЭС в ближайшие дни
11:50
США будут призывать западные компании уйти из Турции в случае ее сближения с РФ – СМИ
11:46
Из Улан-Удэ к границе с Украиной едут 28 вагонов с ракетами для ЗРК С-300 – СтратКом ВСУ
11:30
Аграрная отрасль вернулась на годы назад: что нужно, чтобы вернуть инвесторов
11:12
Как будет работать банковская система в День Независимости – объяснение НБУ
10:51
фото"Свободные, Несокрушимые, Непобедимые": Смелянский показал марку ко Дню Независимости
Все новости...