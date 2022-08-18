"Динамо" проиграло "Бенфике" в плей-офф квалификации ЛЧ
Киевское "Динамо" уступило португальской "Бенфике" в первом матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов со счетом 0:2.
Источник: "Суспильне"
Детали: Уже на 9-й минуте матча защитник португальцев Жилберту из пределов штрафной расстрелял ворота Георгия Бущана.
На 37-й минуте встречи "Бенфика" отличилась во второй раз.
Виктор Цыганков выполнил неудачную передачу в сторону своих ворот, и мяч перехватил эксвингер "Шахтера" Давид Нерес.
В конце концов, бразилец потерял мяч, что вылилось в результативную передачу на форварда гостей Гонсалу Рамоса. В итоге – 0:2 еще до перерыва.
23 августа в 22.00 запланирован ответный матч между "Бенфикой" и "Динамо".
В случае дальнейшего вылета по отбору Лиги чемпионов "Динамо" осенью гарантированно будет играть в основной части Лиги Европы.