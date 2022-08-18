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Доба на Сумщині: Було 15 обстрілів від росіян, пошкоджено школу і будинок культури

Анастасія КалатурЧетвер, 18 серпня 2022, 00:40
Доба на Сумщині: Було 15 обстрілів від росіян, пошкоджено школу і будинок культури
ФОТО: GETTY

За добу росіяни здійснили 15 обстрілів Сумщини – без жертв, але є руйнування.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Загалом було 176 прильотів.

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Під обстріл потрапили території 8 громад області − Білопільської, Великописарівської, Есманської, Краснопільської, Юнаківської, Миропільської, Шалигинської та Буринської.

Зазначається, що під час обстрілу села Студенок Есманської громади зі ствольної артилерії були пошкоджені вікна в приміщеннях школи, будинку культури, а також   приватні будинки, господарчі споруди і паркани мирних мешканців. Ввечері артобстріл зі сторони РФ повторився, і загорівся будинок.

Теми: Сумська областьвійнаРосія
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